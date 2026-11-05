La cultura del Wurstelprater di Vienna entra a far parte del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO

L’Austria non è soltanto una nazione economicamente forte, caratterizzata da un vivace spirito imprenditoriale e e da una spiccata vocazione all’innovazione: è anche un Paese dalla ricca tradizione culturale, che custodisce e mantiene vive le proprie usanze e tradizioni. Numerosi luoghi di interesse culturale e manifestazioni offrono esperienze uniche. Alcuni di essi sono stati insigniti dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) del riconoscimento di patrimonio mondiale o patrimonio culturale immateriale. Attraverso queste iniziative, l’UNESCO porta avanti la propria missione di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, che comprende non solo luoghi, monumenti, paesaggi e siti, ma anche tradizioni artistiche e tramandate oralmente, riti sociali, tecniche artigianali tradizionali e arti dello spettacolo.



In occasione della giornata internazionale del patrimonio culturale immateriale, celebrata a metà ottobre, l'elenco si è arricchito di sei nuovi riconoscimenti provenienti dall’Austria. Tra questi figurano lo jodel, l’arte della confezione dei costumi tradizionali del Großes Walsertal, nonché le conoscenze e pratiche culturali legate alla rara razza bovina Tux-Zillertaler. A entrare nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO è stata anche un’istituzione viennese: la cultura del "Wiener Wurstelprater".



Il Wiener Wurstelprater è uno dei parchi divertimento più antichi del mondo. Celebre a livello internazionale, rappresenta una delle attrazioni turistiche più amate della capitale austriaca. A differenza di molti parchi divertimento, il Wurstelprater è ancora oggi liberamente accessibile e l’ingresso è gratuito. Una caratteristica che lo rende un luogo d’incontro unico, all’insegna della convivialità e della varietà. Ogni anno accoglie circa 7 milioni di visitatori con le sue oltre 200 attrazioni e 50 locali gastronomici. Nel corso del tempo, il parco è stato inoltre fonte d’ispirazione, protagonista e scenario di opere letterarie, composizioni musicali e produzioni cinematografiche.



In passato il Prater era una riserva di caccia imperiale, accessibile esclusivamente ai membri della nobiltà. Nel 1766, l’imperatore Giuseppe II donò questo grande parco verde alla popolazione viennese, come luogo dedicato al riposo e allo svago. Con l’autorizzazione ad aprire i primi esercizi di ristorazione ebbe inizio quella tradizione che ancora oggi caratterizza l’atmosfera unica del Wiener Prater. Accanto a locande, caffè e bancarelle di dolciumi, fecero presto la loro comparsa anche altalene, giostre e piste da bowling. Così, al piacere del relax si aggiunse quello del divertimento. Nel corso della sua storia, il Wurstelprater ha saputo rinnovarsi continuamente. Gabinetti delle curiosità, teatri di marionette, poligoni di tiro a segno, suonatori di organetto, cantanti delle tipiche osterie viennesi e orchestre femminili hanno animato il parco nel corso del tempo. A questi si sono aggiunti "Venezia a Vienna" (considerato probabilmente il primo parco tematico al mondo), la celebre ruota panoramica e, più recentemente, le moderne attrazioni ad alta tecnologia. Questa continua evoluzione è resa possibile dalla trasmissione di esperienze e conoscenze all’interno delle cosiddette "famiglie del Prater". Molte di esse sono presenti nel parco fin dal XIX secolo e gestiscono circa il 90% delle attività. Conoscono profondamente questo luogo, contribuiscono a definirne l’identità da generazioni e ne mantengono viva la tradizione. È proprio dall’incontro tra queste famiglie e i visitatori che nasce la speciale atmosfera del Prater.



Ed è proprio questa tradizione, insieme alla cultura che la contraddistingue, a essere stata ora riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Un riconoscimento che arriva in un anno particolarmente significativo, in cui il Wiener Wurstelprater celebra il suo 260° anniversario. Il viaggio alla scoperta dei siti e delle tradizioni riconosciuti dall’UNESCO può dunque partire da Vienna e proseguire attraverso tutta l’Austria.



