Si è appena conclusa Ecomondo di Rimini, il principale appuntamento italiano dedicato alle tecnologie ambientali e all’economia circolare. Anche quest’anno ADVANTAGE AUSTRIA Italia ha preso parte alla manifestazione con una collettiva di aziende austriache attive nei settori della Circular Economy, del Waste Management, del Recycling, della Machinery e della Bioenergy. Informazioni dettagliate sulle aziende sono disponibili nella pagina dell'evento.

La partecipazione è stata organizzata in collaborazione con i colleghi della Außenwirtschaft Kärnten. Lo stand Austria-Carinzia ha rappresentato un importante punto di incontro per operatori e visitatori provenienti da tutto il mondo, confermandosi un riferimento per il networking e lo sviluppo di nuove opportunità di business. La collettiva ha inoltre ricevuto la visita di Elena Maria Longobardi, Console Onoraria d’Austria a Bologna, di Isabella Gumpert, Console Onoraria d’Austria a San Marino e di Matteo Ciacci, Segretario di Stato della Repubblica di San Marino.

L’Austria si conferma tra i Paesi leader nel campo delle tecnologie ambientali, grazie a una forte propensione agli investimenti in ricerca e sviluppo, formazione e innovazione scientifica. Un impegno che contribuisce a promuovere soluzioni sostenibili e a tracciare la strada verso un’economia sempre più circolare e orientata al futuro.



