Friuli-Venezia Giulia e Alta Austria: quando il gusto crea relazioni

Dal 20 al 22 ottobre 2026, l’Ufficio di Padova di ADVANTAGE AUSTRIA, in collaborazione con la Camera dell’Economia dell’Alta Austria, ha organizzato e accompagnato una delegazione di 30 operatori del commercio, produttori e consulenti del settore agroalimentare dell’Alta Austria in una missione professionale in Friuli-Venezia Giulia.



Il programma ha offerto un percorso alla scoperta di alcune importanti realtà produttive del territorio, attraverso visite aziendali e momenti di approfondimento dedicati alle eccellenze agroalimentari regionali.



Tra le tappe della missione figurano l’Acetaia Midolini e la Distilleria Nonino, espressioni della tradizione e della qualità produttiva del territorio. A Trieste, la delegazione ha visitato lo stabilimento illycaffè e il frantoio Agricola di Trieste, proseguendo con un’attività di osservazione del mercato presso Eataly. Il programma ha inoltre previsto una visita guidata delle cantine storiche e degustazione di vini al Castello di Spessa, nel Collio, una visita a La Casa del Prosciutto Alberti 1906, a San Daniele del Friuli, e una degustazione presso Adelia di Fant, specializzata in pralineria.



L’itinerario ha permesso di approfondire diversi aspetti del patrimonio produttivo regionale: dalla trasformazione delle materie prime alla valorizzazione dei prodotti, fino alle strategie di distribuzione e al rapporto con il consumatore.



La missione ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra operatori austriaci e imprese italiane, favorendo la conoscenza reciproca e l’esplorazione di nuove opportunità commerciali. Il contatto diretto tra le realtà imprenditoriali si conferma un elemento fondamentale per costruire relazioni durature e promuovere nuove sinergie tra i due territori.

