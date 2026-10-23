Hotel Bolzano: 50 anni di innovazione per l’ospitalità

Si è conclusa con numeri in forte crescita la 50ª edizione di Hotel, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione andata in scena a Bolzano dal 19 al 22 ottobre. L’evento ha registrato oltre 20.000 ingressi, più di 400 espositori internazionali e un incremento del 10% dei visitatori rispetto all’edizione precedente, confermandosi come la principale fiera dell’hôtellerie del Nordest italiano.



La ricorrenza del cinquantesimo anniversario ha rappresentato un momento di riflessione sulle trasformazioni del comparto e sulle nuove sfide che attendono operatori e imprese. Per quattro giorni professionisti, albergatori, ristoratori, fornitori di tecnologie e servizi si sono confrontati sui principali trend del mercato, dall’innovazione digitale alla sostenibilità, fino alle nuove soluzioni per migliorare l’esperienza degli ospiti.



Tra i protagonisti della manifestazione anche il Padiglione Austria. Nel tempo, l’area espositiva austriaca si è affermata come un consolidato punto d’incontro tra aziende austriache e operatori italiani del settore.



Numerosi espositori hanno sfruttato l’appuntamento fieristico per consolidare i rapporti con la clientela esistente e sviluppare nuove opportunità commerciali. L’offerta presentata nell’ambito della collettiva austriaca ha spaziato dalle soluzioni energetiche sostenibili ai sistemi di pulizia ecocompatibili, dai progetti di interior design alle più moderne applicazioni software dedicate alla gestione alberghiera.



© Advantage Austria

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