L'Austria si estende su una superficie di 83.883 km²; situata nel cuore dell'Europa, confina con
- Germania
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Ungheria
- Slovenia
- Italia
- Lichtenstein
- Svizzera
L'Austria rientra nel fuso orario dell'Europa centrale. I principali centri urbani e industriali sono: la capitale Vienna (2,028.289, 01.01.2025 abitanti) e i capoluoghi
- Graz (305.314, 01.01.2025 abitanti),
- Linz (213.557, 01.01.2025 abitanti) e
- Salisburgo(157.659, 01.01.2025 abitanti).
Con 3.798 m di altitudine, il Großglockner negli Alti Tauri è la montagna più alta dell'Austria.
Clima
La temperatura media in estate si aggira intorno ai 20°C raggiungendo punte di 35°C. In inverno le temperature possono scendere fino a -15°C, tuttavia la media è di circa 4°C. Nelle zone montuose possono verificarsi abbondanti nevicate. La maggior parte delle precipitazioni si verifica nei mesi di maggio e giugno.
Fiumi e laghi
La principale via di navigazione interna è il Danubio. Il lago più importante è il Neusiedler nel Burgenland. Il 77% circa della sua superficie complessiva (315km²) si trova in Austria, il 23% in Ungheria. Il lago Attersee ha una superficie di 46km², il Traunsee di 24km². Parte del lago di Costanza (24km² su 536km²) si trova su territorio austriaco.
Materie prime
In Austria si estraggono le seguenti materie prime:
- minerale di ferro
- lignite
- petrolio e metano
- magnesite
- sabbia quarzosa
- gesso
- minerali di piombo e di zinco
- grafite e caolino
Altre materie prime di grande importanza sono la salgemma e il legno.