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Principali quotidiani economici austriaci
Principali riviste economiche
Tutte le più importanti case editrici offrono sia la versione cartacea che la versione on line.
Il quotidiano a maggiore tiratura è il „Neue Kronen Zeitung“ (diffusione del 20,9%), seguito da "Heute", "Kleine Zeitung", "Der Standard", "Österreich" e "Kurier".
Radio e televisione
Oltre alle emittenti radio nazionali (ORF) esistono numerose emittenti radio private, soprattutto nei centri urbani.
ORF trasmette 6 canali televisivi nazionali (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 e Servus TV sono canali privati che trasmettono in tutto il paese. Vi sono poi alcuni canali televisivi regionali. In Austria godono di ottima ricezione e diffusione emittenti televisive estere, pubbliche e private.
|Quote di mercato delle principali emittenti televisive (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
| ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %