Collegamenti aerei

Principali aeroporti con collegamenti giornalieri nazionali e internazionali:

Collegamenti per l'aeroporto

Il City Airport Train - CAT collega il centro di Vienna (stazione treni Wien Mitte) con l'aeroporto. Il tempo di percorrenza è di 16 minuti.

Gli aeroporti sono collegati alle stazioni ferroviarie Westbahnhof,Schwedenplatz e Kagran con un servizio di autobus.



All'uscita dell'aeroporto Schwechat è a disposizione il servizio taxi. La tariffa è unica (bagagli inclusi) ma la prenotazione del servizio è obbligatoria.

Treni

Vi sono collegamenti ferroviari verso pressoché tutti i paesi europei.

Treni auto accompagnate giornalieri







Auto

In Austria, le norme di circolazione stradale e la segnaletica sono conformi a quelle degli alti paesi europei. Tutte le autostrade e superstrade del territorio nazionale sono soggette a pedaggio e su tutte le strade al di fuori dei centri abitati vige l'obbligo del giubbotto retroriflettente e delle cinture di sicurezza; il limite di tasso alcolemico consentito è di 0,5 mg/ml.

Velocità massime consentite (salvo diversa segnalazione):

nei centri abitati: tra i cartelli di località: 50 km/h

sulle strade provinciali: 100 km/h

sulle autostrade: 130 km/h





Taxi

Nelle principali città i taxi sono dotati di tassametro tarato dall'Autorità Comunale. La tariffa viene calcolata in base ai chilometri percorsi e alla durata della corsa.



Navi

Sul Danubio sono presenti più operatori sui diversi tratti fluviali. Sui laghi austriaci sono disponibili sia servizi di linea che turistici.

Autobus

La società di trasporti pubblici Österreichische Postbus AG effettua con le sue 800 linee circa 21.100 fermate in tutta l’Austria. Quasi tutte le località di interesse turistico possono essere raggiunte con l'autobus.

Teleferiche

In Austria ci sono circa 3.000 funivie, seggiovie e skilift in funzione.