FREYWILLE vas vabi na praznovanje svoje 75-letnice, ki bo v četrtek, 19. novembra 2026, ob 17.00 uri v butiku FREYWILLE Ljubljana na Ciril-Metodovem trgu 21.

Oglejte si posebno predstavitev izdelave nakita, spoznajte jubilejno kolekcijo Jubilee Collection Sphinx in odkrijte svet avstrskega oblikovanja, vrhunskega rokodelstva in elegance.

FREYWILLE je bil ustanovljen leta 1951 na Dunaju in se posveča izdelavi luksuznega nakita z ognjenim emajlom, ki združuje umetnost, oblikovanje in tradicionalno obrt. Danes je FREYWILLE mednarodno uveljavljena znamka z več kot 60 butiki po svetu.



