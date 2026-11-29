Evropske norme

Norme v Avstriji nosijo oznako ÖNORM. Izdaja jih Avstrijski inštitut za standardizacijo. Inštitut organizira in koordinira – zakonski okvir je Zakon o normah iz leta 1971 – razvoj norm s pomočjo zadevnih in zainteresiranih krogov iz gospodarstva, uprave, znanosti in varstva potrošnikov, ki imajo svoje predstavnike v odborih Inštituta za standardizacijo.

Velik del danes v Avstriji veljavnih norm – več kot 20.000 – je evropskega izvora. Evropske norme (v Avstriji "ÖNORMEN EN") so v vseh državah EU in EFTA enake in odpravljajo komercialne ovire znotraj Evropskega gospodarskega prostora EGP. Skupaj in soglasno jih pripravljajo delegati iz nacionalnih odborov.



Organizacije na evropski ravni so:

Evropski odbor za standardizacijo (CEN)

Evropski odbor za standardizacijo na področju elektrotehnike (CENELEC)

Evropski standardizacijski inštitut za telekomunikacije (ETSI)

Mednarodne norme

Evropske norme so v številnih primerih osnova za to, da se lahko zahteve evropske zakonodaje (smernic EU) uresničijo v praksi. Vzpostavljajo pogoje za to, da se blago sme dati na Evropski trg.Seznam smernic vključno z ustreznimi normami najdete na strani "New Approach" (en)

Poleg evropskih norm obstajajo norme, ki so priznane po celem svetu: takoimenovane Mednarodne norme (ISO). Prevzete Mednarodne norme so v Avstriji označene kot "ÖNORM ISO". Številne mednarodne norme so hkrati evropske in s tem tudi narodne norme (v Avstriji: "ÖNORM EN ISO").



Organizacije na mendarodni ravni so:

Mendarodna organizacija za standardiziranje (ISO)

Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC)

Mednarodna unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalne norme

Delež Evropskih (in Mednarodnih) norm v avstrijski standardizaciji znaša skoraj 80 %. Obstaja pa tudi cela vrsta nacionalnih norm. Nacionalne ÖNORMEN so bile in se razvijajo predvsem za tista področja, na katerih do sedaj še ni bilo potrebe po čeznacionalnih normah.