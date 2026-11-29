Ti recimo urejajo
- normative za proizvode,
um ki zagotavljajo uporabnost, kompatibilnost, varnost, varovanje zdravja in okolja
- postopke in poteke,
npr. o strokovnem izvajanju dela ali dodelitvi naročil
- načine preizkušanja in postopke meritev
za upoštevanje mejnih vrednosti ali za možnost ugotavljanja zahtev
- pojme,
da se s pomočjo enotne terminologije olajša razumevanje med poslovnimi partnerji, strankami, preizkusnimi mesti in upravnimi organi
- olajšajo primerljivost proizvodov in storitev,
- skrbijo za racionalen potek načrtovanja in proizvodnje,
- razbremenijo od rutinskih del
- odstranijo komercialne ovire – na nacionalni, evropski in mednarodni ravni
- in s tem olajšajo dostop do trga.
Evropske norme
Velik del danes v Avstriji veljavnih norm – več kot 20.000 – je evropskega izvora. Evropske norme (v Avstriji "ÖNORMEN EN") so v vseh državah EU in EFTA enake in odpravljajo komercialne ovire znotraj Evropskega gospodarskega prostora EGP. Skupaj in soglasno jih pripravljajo delegati iz nacionalnih odborov.
Organizacije na evropski ravni so:
- Evropski odbor za standardizacijo (CEN)
- Evropski odbor za standardizacijo na področju elektrotehnike (CENELEC)
- Evropski standardizacijski inštitut za telekomunikacije (ETSI)
Seznam smernic vključno z ustreznimi normami najdete na strani "New Approach" (en).
Mednarodne norme
Poleg evropskih norm obstajajo norme, ki so priznane po celem svetu: takoimenovane Mednarodne norme (ISO). Prevzete Mednarodne norme so v Avstriji označene kot "ÖNORM ISO". Številne mednarodne norme so hkrati evropske in s tem tudi narodne norme (v Avstriji: "ÖNORM EN ISO").
Organizacije na mendarodni ravni so:
- Mendarodna organizacija za standardiziranje (ISO)
- Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC)
- Mednarodna unija za telekomunikacije (ITU)
Nacionalne norme
Delež Evropskih (in Mednarodnih) norm v avstrijski standardizaciji znaša skoraj 80 %. Obstaja pa tudi cela vrsta nacionalnih norm. Nacionalne ÖNORMEN so bile in se razvijajo predvsem za tista področja, na katerih do sedaj še ni bilo potrebe po čeznacionalnih normah.
Uvažanje v države EU
Prost pretok blaga šteje med osnovne svoboščine Evropskega skupnega trga. To pomeni: blago, ki se v Avstriji že sme dati na trg – ker izpolnjuje temeljne zahteve zadevnih smernic EU in s tem tudi ustrezne standarde – je dovoljeno tudi v drugih državah EU.
V kolikor za te izdelke ne bi obstajale nikakršne Evropske norme ali bi v ciljni državi bilo potrebno upoštevanje nacionalnih norm, se obrnite na Oddelek za prodajo in storitve Avstrijskega standardizacijskega inštituta.
Uvažanje v države izven EU
Nacionalne (avstrijske) in Evropske norme določajo visoko stopnjo varnosti in kakovosti za avstrijske izdelke. Kljub temu se zna zgoditi, da je potrebno proizvode prilagoditi pravnim in normativnim določilom ciljne države, da se jih sme uvesti na trg.
Če potrebujete informacije o normah in pravnih predpisih, ki veljajo v državi uvoznici, se obrnite na Oddelek za prodajo in storitve Avstrijskega standardizacijskega inštituta:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Preko tega Oddelka za prodajo & in storitve prejmete – proti plačilu – vse potrebne norme. Na željo sodelavci tudi preverijo norme, ki veljajo v ciljni državi, in priskrbijo originalne dokumente.
Kje dobite norme
Norme lahko 24 ur na dan brezplačno pregledujete v spletni trgovini Avstrijskega standardizacijskega inštituta: www.on-norm.at/shopV iskalno polje vnesete iskalni pojem, številko dokumenta, naslov dokumenta ali del naslova.
Na voljo je okoli 200.000 dokumentov, celotno besedilo pa lahko pridobite proti plačilu. To vključuje
- vse ÖNORMEN in pravila Avst. stand. inštituta (ONR)
- vse Evropske norme v nemščini in angleščini (EN)
- vse Mednarodne norme (ISO, IEC) ter
- vrsto tujih norm (npr. DIN – prav tako v nemščini in angleščini)
Več informacij najdete na http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlali pa se obrnite na:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Avstrijski standardizacijski inštitut nudi možnost certificiranja skladnosti proizvoda z normami, npr. »sistem preverjen z „ÖNORM ... “. Nadaljnje oznake skladnosti Avstr. stand. inšt. so: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Natančne podatke najdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
Nadalje je inštitut znan tudi kot strokovno mesto, ki je upravičeno za izdajanje EU certifikatov skladnosti ter certifikatov o interni proizvodni kontroli kot predpogojem za oznako CE na gradbenem materialu. Če vas zanima, se obrnite na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html