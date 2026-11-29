Avstrijska zunanjetrgovinska podjetja razpolagajo z desetletnimi izkušnjami in znanjem ter poznavanjem svetovnih trgov. Pri odvijanju tako izvoznih, kot tudi uvoznih poslov, so vam lahko v veliko pomoč. Tranzitni posli, torej povezovanje dveh trgov s pomočjo avstrijskega podjetja, postajajo vedno pomembnejši.

Detailirano poznavanje srednje- in vzhodnoevropskih trgov posebej odlikuje avstrijska trgovska podjetja. Seveda pa so ta zunanjetrgovinska podjetja prisotna na skoraj vseh svetovnih trgih. Visoka fleksibilnost, ki omogoča dostavo blaga na vsak željeni cilj ter s tem povezano znanje in poznavanje ciljnega trga je avstrijska zunanjetrgovinska podjetja uvrstilo med najzanesljivejše in najbolj zaželjene partnerje.