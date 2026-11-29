Avstrijska zunanjetrgovinska podjetja razpolagajo z desetletnimi izkušnjami in znanjem ter poznavanjem svetovnih trgov. Pri odvijanju tako izvoznih, kot tudi uvoznih poslov, so vam lahko v veliko pomoč. Tranzitni posli, torej povezovanje dveh trgov s pomočjo avstrijskega podjetja, postajajo vedno pomembnejši.
Detailirano poznavanje srednje- in vzhodnoevropskih trgov posebej odlikuje avstrijska trgovska podjetja. Seveda pa so ta zunanjetrgovinska podjetja prisotna na skoraj vseh svetovnih trgih. Visoka fleksibilnost, ki omogoča dostavo blaga na vsak željeni cilj ter s tem povezano znanje in poznavanje ciljnega trga je avstrijska zunanjetrgovinska podjetja uvrstilo med najzanesljivejše in najbolj zaželjene partnerje.
Avstrijska zunanja trgovina je prava zgodba o uspehu. V letu 2006 je le ta tako na strani izvoza, kot tudi na strani uvoza presegla magično mejo 100 mrd. EUR. Vsako tretje delovno mesto je posredno ali neposredno povezano z zunanjo trgovino. Zvezno združenje za zunanjo trgovino ocenjuje delež zunanjetrgovinskih podjetij v skupnem uvozu na 30%. Delež teh pri izvozu je pravtako pri 30%. Tudi v naslednjih letih računa Zvezno združenje za zunanjo trgovino z visoko rastjo, ki jo v veliki meri podpirajo prav tranzitni posli.
Po oceni Zveznega združenja za zunanjo trgovino je delež dodane vrednosti v skupni višina tranzitnih poslov nekje med 2 in 3 mrd. EUR. Know-how avstrijskih zunanjetrgovinskih podjetij je odločilna sestavina izvoznih uspehov Avstrije v zadnjih letih.
Naša ponudba - vaša prednost
Novo in morda tudi težavno pot obvaldamo najlažje s pomočjo izkušenega partnerja. Partnerstvo in sodelovanje z avstrijskim zunanjetrgovinskim podejtjem na področju obdelave izvoznih trgov je v mnogih primerih smislena alternativa k neposredni lastni obdelavi tega trga.
Sodeloavnje z avstrijskim zunanjetrgovinskim podjetjem ponuja tako domačim, kot tudi tujim proizvajalcem številne prednosti:
- Zmanjšanje rizika pri obdelavi novega trga
- Cenovno ugodna uporaba desetletnega znanja in poznavanja trga
- Premostitev razdalj in časovnih razlik
- Poznavanje in uporaba strategij financiranja in logistike
Najdite svojega strokovnjaka pod naslovom www.foreign-trade.at.
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- Partnerje za učinkovit izvoz in uvoz
- Servis ekskluzivne datoteke European Experts in Trade
- Iskanje partnerjev
- Iskanje proizvodov
- Iskanje dežel
- Optimalno pot prodaje in ugodnega nakupa proizvodov znotraj EU, v srednji- in vzhodni Evropi, Aziji, Avstraliji ali prekomorskih deželah
- Obširne informacije o zunanji trgovini
Bundesgremium des Außenhandels
Zvezno združenje za zunanjo trgovino
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at