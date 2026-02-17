Letalske povezave

Pomembna letališča z dnevnimi notranjimi in mednarodnimi povezavami:

Letališki prevoz

Med dunajskim mestnim središčem (železniška postaja Wien Mitte) in letališčem Dunaj vozi Vlak City Airport Train CAT. Čas vožnje traja 16 minut.

Avtobusi vozijo med letališčem ter železniškima Westbahnhof, Schwedenplatz ter Kagran.



Letališki taksiji na svoje goste čakajo pred letališčem Schwechat. Naročiti jih je potrebno v naprej, njihova cena pa je fiksna (vklj. s prtljago) brez dodatka za prazno povratno vožnjo.

Železniški promet

Mednarodne železniške povezave vodijo v skoraj vse evropske države.

Dnevni avtovlaki





Avtomobilski promet

Cestnoprometni predpisi in prometni znaki v Avstriji na splošno ustrezajo ostalim evropskih državam. V Avstriji je na vseh avtocestah in hitrih cestah obvezno plačilo cestnine. Na avstrijskih cestah izven strnjenih naselij je obvezna uporaba varnostnega brezrokavnika, dovoljena meja alkohola v krvi pa znaša 0,5 promila. Uporaba varnostnega pasu je obvezna.

Vsesplošno dovoljene najvišje hitrosti (če s prometnimi znaki ni drugače označeno):

v naselju: med krajevnimi tablami: 50 km/h

na cestah zunaj naselij: 100 km/h

na avtocestah: 130 km/h





Taksi

Taksiji v večjih mestih so opremljeni z uradno umerjenimi taksimetri. Tarifa se obračunava glede na prevožene kilometre in čas.

Ladijski promet

Na Donavi obratujejo različni ponudniki na različnih odsekih poti. Poleg tega so na avstrijskih jezerih na voljo številne ponudbe linijskih in izletniških voženj.

Avtobusni promet

Österreichische Postbus AG ponuja avtobusne povezave na 800 progah z več kot 21.100 avtobusnimi postajališči. Z avtobusom se je mogoče odpeljati v skoraj vse turistično pomembne kraje.

Gorske žičnice

V Avstriji obratuje okoli 3.000 vzpenjač, sedežnic in vlečnic.