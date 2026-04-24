Tiskani mediji
Vodilni avstrijski dnevni časopisi v zvezi z gospodarstvom so
Najpomembnejše gospodarske revije so
Vse vodilne založbe poleg tiskane različice nudijo še spletno različico.
Dnevni časopis z najvišjo naklado je „Neue Kronen Zeitung“ (doseg 20,9%), sledijo „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ in „Kurier“.
Radio in televizija
Poleg radijskih postaj javnopravnega Avstrijskega radia (ORF) še posebej v strnjenih središčih obstajajo številne zasebne radijske postaje.
ORF oddaja 6 nacionalnih televizijskih kanalov (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 in Servus TV so komercialna televizijska postaja, ki oddaja po vsej deželi. Poleg tega obstaja tudi nekaj regionalnih televizijskih postaj. Bistven delež pripada tudi tujim javnim in zasebnim televizijskim postajam, katerih sprejem je v Avstriji zelo razširjen.
|Tržni deleži vodilnih TV postaj (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %