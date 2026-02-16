Avstrija po površini meri 83.883 km², leži v osrčju Evrope in meji na
- Nemčijo
- Češko
- Slovaško
- Madžarsko
- Slovenijo
- Italijo
- Liechtenstein in
- Švico.
Dežela sodi v srednjeevropski časovni pas.
Najpomembnejša urbana območja predstavljajo zvezno glavno mesto Dunaj (2,028.289 prebivalcev, 01.01.2025) in deželna glavna mesta
- Gradec (305.314 prebivalcev, 01.01.2025),
- Linz (213.557 prebivalcev, 01.01.2025) in
- Salzburg (157.659 prebivalcev, 01.01.2025).
S svojimi 3.798 m je Veliki Klek/Großglockner v Visokih Turah najvišja gora Avstrije.
Podnebje
Povprečna temperatura znaša poleti okoli 20°C in se povzpne vse do 35°C. Pozimi lahko temperature padejo vse do –15°C, v povprečju pa znašajo okoli -4°C. Še posebej v gorah lahko močno sneži. Največ padavin je v maju in juniju.
Vode
Najpomembnejša celinska plovna pot je Donava. Največje jezero je Nežidersko jezero/Neusiedler See na Gradiščanskem. Cca. 77 % njegove celotne površine v velikosti 315 km² leži v Avstriji, preostanek na Madžarskem. Jezero Attersee ima površino 46 km², Traunsee pa 24 km². Tudi delež Bodenskega jezera v velikosti 24 km² (skupaj 536 km²) leži na avstrijskem državnem ozemlju.
Surovine
V Avstriji pridobivajo naslednje surovine:
- železova ruda
- rjavi premog
- nafta in zemeljski plin
- magnezit
- kremenov pesek
- sadra
- svinčena in cinkova ruda
- grafit in kaolin
Pomembno je tudi pridobivanje soli. Nadaljnja pomembna surovina iz Avstrije je les.