Avstrija po površini meri 83.883 km², leži v osrčju Evrope in meji na

Nemčijo

Češko

Slovaško

Madžarsko

Slovenijo

Italijo

Liechtenstein in

Švico.





Dežela sodi v srednjeevropski časovni pas.

Najpomembnejša urbana območja predstavljajo zvezno glavno mesto Dunaj (2,028.289 prebivalcev, 01.01.2025) in deželna glavna mesta

Gradec (305.314 prebivalcev, 01.01.2025),

Linz (213.557 prebivalcev, 01.01.2025) in

Salzburg (157.659 prebivalcev, 01.01.2025).



S svojimi 3.798 m je Veliki Klek/Großglockner v Visokih Turah najvišja gora Avstrije.

Podnebje

Povprečna temperatura znaša poleti okoli 20°C in se povzpne vse do 35°C. Pozimi lahko temperature padejo vse do –15°C, v povprečju pa znašajo okoli -4°C. Še posebej v gorah lahko močno sneži. Največ padavin je v maju in juniju.



Vode

Najpomembnejša celinska plovna pot je Donava. Največje jezero je Nežidersko jezero/Neusiedler See na Gradiščanskem. Cca. 77 % njegove celotne površine v velikosti 315 km² leži v Avstriji, preostanek na Madžarskem. Jezero Attersee ima površino 46 km², Traunsee pa 24 km². Tudi delež Bodenskega jezera v velikosti 24 km² (skupaj 536 km²) leži na avstrijskem državnem ozemlju.



Surovine

V Avstriji pridobivajo naslednje surovine:

železova ruda

rjavi premog

nafta in zemeljski plin

magnezit

kremenov pesek

sadra

svinčena in cinkova ruda

grafit in kaolin





Pomembno je tudi pridobivanje soli. Nadaljnja pomembna surovina iz Avstrije je les.

