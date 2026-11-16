Wienin kansainvälisten opintojen oppilaitos on omistautunut kouluttamaan lahjakkaita yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita kansainvälisiin urapolkuihin ja johtotehtäviin kansainvälisissä järjestöissä, EU:ssa, julkisella sektorilla ja kansainvälisessä liiketoiminnassa.



Pääkoulutusalueet kattavat kansainväliset suhteet, valtiotieteen, kansainvälisen ja EU-oikeuden, taloustieteen, historian ja kielet.



Osallistu virtuaalisiin avoimiin oviin, tapaa opettajat, nykyiset opiskelijat, alumnit ja henkilökuntaa, jotta saat ensikäden tietoa akateemisista ohjelmista, hakuprosessista, rahoitusmahdollisuuksista ja opiskelijaelämästä Wienin kansainvälisten opintojen oppilaitoksessa.



Avoimien ovien tapahtumia järjestetään:

• Tiistaina 24. marraskuuta 2026 klo 16.30 (CET) – ilmoittaudu

• Torstaina 26. marraskuuta 2026 klo 16.00 (CET) – paikan päällä Wienissä - ilmoittaudu



Ei hätää, jos et pääse osallistumaan marraskuun avoimien ovien tapahtumiin. Seuraava tapahtuma pidetään tiistaina 26. tammikuuta 2027 klo 16.30 (CET).

Hakemus

Huomioithan lisäksi, että varhaisen päätöksen hakemuksen määräaika on perjantaina 15. tammikuuta ja varsinainen hakuaika alla mainittuihin opintoihin päättyy maanantaina 1. maaliskuuta:

• Diplomikurssi (DLG)

• Kansainvälisten tutkimusten maisteriohjelma (MAIS)

• Ympäristöteknologian ja kansainvälisten asioiden maisteriohjelma (ETIA)

• Digitaalisten kansainvälisten asioiden maisteriohjelma (DIA)

