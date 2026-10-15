Prvi nevidni slušni vsadek prihaja iz Avstrije

Zgodba avstrijskega podjetja za medicinsko tehnologijo MED-EL se je začela pred več kot 50 leti na Tehniški univerzi na Dunaju. Od takrat je podjetje MED-EL razvilo prelomne inovacije in jih tehnološko nadalje izpopolnjevalo – s tem pa izboljšalo življenje in slušno izkušnjo številnih ljudi, ki so izgubili sluh. Sedaj je bil predstavljen prvi in edini nevidni polžev vsadek na svetu, pri katerem so vse komponente v celoti nameščene pod kožo.

Pri lažjih do zmernih okvarah sluha se uporabljajo klasični slušni aparati, ki ojačajo zvok, zaradi česar se zvoki slišijo glasneje. Pri težjih oblikah izgube sluha pa to ni dovolj. Takrat pridejo v poštev polževi vsadki (kohlearni implantati). Ti obidejo poškodovane dele notranjega ušesa in neposredno stimulirajo slušni živec tako, da naprava zajame zvok in ga posreduje vsadku. Ta stimulira polža (kohlea) z električnimi signali. Slušni živec nato te signale prenese v možgane, kjer se obdelajo in jih zaznavamo kot zvoke.



Ingeborg in Erwin Hochmair, ustanovitelja avstrijskega družinskega podjetja MED-EL, sta leta 1975 začela z razvijanjem polževih vsadkov. Prvi je bil kirurško vstavljen leta 1977 in velja za temelj sodobnih implantatov. Vizija, da bi ustvarili vsadek, ki bi bil od zunaj popolnoma neviden, je bila že zgodaj opredeljena kot cilj. Raziskovalci so bili prepričani, da takšna rešitev ne bi bila le estetsko privlačnejša, temveč bi imela predvsem pozitivne psihološke učinke. Vendar pa dolgo časa ni bilo na voljo ustreznih baterij in mikrofonov. Če je na primer mikrofon nameščen pod kožo, se zvok spremeni, zato je bil razvoj mikrofona, ki bi bil temu kos, največji izziv.



Po skupno 15 letih raziskav in razvoja je podjetje MED-EL s ponosom predstavilo prvi polžev vsadek, ki je v celoti nameščen pod kožo. Po svetu ga že uporablja okoli 40 pacientov, pred kratkim pa so ga prvič operativno vstavili tudi izven raziskovalne študije. Za uporabnike predstavlja novi vsadek pomemben korak k večji samostojnosti, svobodi in veselju do življenja, saj ga je mogoče nositi tudi ponoči in pod vodo, med polnjenjem baterije pa ostaja v celoti funkcionalen.

Podjetje MED-El je letos prejelo tudi nagrado TRIGOS – avstrijsko nagrado za odgovorno poslovanje. Priznanje so prejeli za svojo mednarodno angažiranost z izvajanjem različnih projektov v državah v razvoju in hitro rastočih gospodarstvih. Gre za celostni pristop h krepitvi sistemov za slušno zdravje, s poudarkom na izobraževanju, zgodnji diagnostiki in dostopnem širjenju znanja. Cilj MED-EL je premagati gluhost kot komunikacijsko oviro ter pacientom po vsem svetu omogočiti boljšo kakovost življenja.