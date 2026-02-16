Euroopan sydämessä sijaitsevan Itävallan pinta-ala on 83.883 km² ja sen naapurimaat ovat:
- Saksa
- Tšekin tasavalta
- Slovakia
- Slovenia
- Unkari
- Italia
- Liechtenstein ja
- Sveitsi
Maa kuuluu Keski-Euroopan aikavyöhykkeeseen.
Tärkeimpiä kaupunkeja ovat pääkaupunki Wien (asukasluku 2,028.289, 01.01.2025) sekä osavaltioiden pääkaupungit:
- Graz (väkiluku 305.314, 01.01.2025),
- Linz (väkiluku 213.557, 01.01.2025) ja
- Salzburg (väkiluku 157.649, 01.01.2025).
Itävallan korkein vuori on 3.798 metrin korkuinen Großglockner.
Ilmasto
Kesän keskilämpötila jää noin +20 asteen vaiheille ja ylimmillään lämpötila kohoaa noin +35 asteeseen. Talvella lämpötila voi pudota jopa -15 asteeseen, vaikka talven keskilämpötila on noin -4 astetta. Vuoristoalueella saattaa esiintyä erittäin rankkoja lumisateita. Vettä sataa eniten touko- ja kesäkuussa.
Vesistö
Tärkein vesitie on Tonava. Suurin järvi on Neusiedler-järvi Burgenlandin osavaltiossa – noin 77 % sen 315 km²:n kokonaispinta-alasta sijaitsee Itävallan puolella, loppuosa kuuluu Unkarille. Attersee-järven pinta-ala on 46 km² ja Traunsee-järven 24 km². Myös osa (24 km²) Bodenseejärvestä sijaitsee Itävallan puolella (kokonaispinta-ala 535 km²).
Raaka-aineet
Itävallan kaivostoiminnan ja louhinnan tuottamia raaka-aineita:
- rautamalmi
- ligniitti (ruskohiili)
- raakaöljy ja maakaasu
- magnesiitti
- kvartsihiekka
- kipsi
- lyijy ja sinkkimalmi
- grafiitti ja kaoliini
Suolan louhinnalla on myös tärkeä merkitys. Myös puu on tärkeä luonnonvara.