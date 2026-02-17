Lentoliikenne
Tärkeimmät lentoasemat, joilta on päivittäisiä lentoja sekä kotimaahan että ulkomaille.
Liikenneyhteydet lentokentälle
Wienin keskikaupungin (Wien Mitte -rautatieasema) ja Wienin lentokentän välillä on junayhteys City Airport Train CAT . Matka kestää 16 minuuttia.
Lentokentältä on myös linja-autoyhteydet Westbahnhofille, Schwedenplatzille ja Kagran.
Lentokenttätaksit ( Airport-Taxis ) odottavat matkustajia Schwechatin lentoasemalla. Kyseiset taksit tulee tilata etukäteen ja niillä on kiinteät hinnat (sis. matkatavarat), eivätkä ne peri lisäveloitusta paluumatkasta.
Junaliikenne
Kansainvälisiä junayhteyksiä on lähes kaikkiin Euroopan maihin.
Autojunat kulkevat päivittäin seuraavien kaupunkien välillä.
Auto
Itävallassa on voimassa pääsääntöisesti samat liikennesäännöt ja liikennemerkit kuin muissa EU-maissa. Tiemaksua tulee maksaa kaikilla moottoriteillä sekä nopeilla maanteillä. Itävallan teillä on heijastavan varoitusliivin käyttö pakollista kaupunkien, taajamien ja kylien ulkopuolella. Korkein sallittu veren alkoholipitoisuus on 0,5 promillea. Turvavyön käyttö on pakollista.
Suurimmat sallitut ajonopeudet (jos liikennemerkein ei ole toisin osoitettu):
- kaupungeissa, taajamissa ja kylissä rajamerkkien välillä: 50 km/h
- maanteillä: 100 km/h
- moottoriteillä: 130 km/h
Taksi
Suurimpien kaupunkien takseissa on virallisesti kalibroidut taksamittarit. Hinta lasketaan sekä ajokilometrien että ajan mukaan.
Vesiliikenne
Tonavalla liikennöi monia eri laivayhtiöitä.
Itävallan järvillä liikennöi myös reittilaivoja ja huvialuksia.
Bussiliikenne
ÖBB Postbus –linja-autoyhtiö palvelee päivittäin 800 linjalla 21.100 bussipysäkkejä kaikkialla Itävallassa. Linja-autolla pääsee lähes kaikkiin matkailijan kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Köysiradat
Itävallassa on noin 3.000 köysirataa, tuolihissiä ja hiihtohissiä.