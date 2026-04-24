Printtimedia
Itävallan johtavat, myös taloutta käsittelevät päivälehdet ovat
Tärkeimmät talouslehdet
Kaikki johtavat kustantamot tarjoavat paperilehtien lisäksi myös verkkolehtiä.
Painosmäärältään suurin aikakauslehti on Neue Kronen Zeitung (osuus 20,9%), seuraavaksi suurimmat ovat Heute, Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich ja Kurier.
Radio ja Televisio
Tiheästi asutuilla alueilla on julkisoikeudellisen Itävallan Radion (Österreichischen Rundfunks ORF) radiokanavien lisäksi lukuisia yksityisiä asemia.
ORF:llä on 6 kansallista televisiokanavaa (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PLUS 4 ja ServusTV ovat yksityisiä televisiokanavia, joita lähetetään ympäri maan. Siellä on myös joitain alueellisia tv-kanavia. Suuri merkitys on ulkolaisilla julkisoikeudellisilla ja yksityisillä kanavilla, joilla on suuri katsojamäärä
|Johtavien TV-asemien Markkinaosuudet (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %