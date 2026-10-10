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Austrian Business Agency GmbH

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ABA-Invest in Austria je agencija Republike Austrije za otvaranje preduzeća. Besplatno savetuje zainteresovana preduzeća, koja bi želela da otvore firmu u Austriji, u pogledu svih relevantnih pitanja u vezi sa lokacijom, ekonomskim uslovima i povoljnostima i pomaže pri registraciji firmi.

Ponuda usluga:
• traženje i ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Austrian Business Agency GmbH
Opernring 3
1010 Wien
Austrija
+431588580
+4315868659
office@aba.gv.at
https://aba.gv.at/
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