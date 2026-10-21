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Candol Produktions- und HandelsgesmbH

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Candol je porodično preduzeće koje od 1989 predstavlja sinonim za kulturu obedovanja. Njihovi artikli iz sopstvene proizvodnje, tekstil za sto „MagicLinen“ i stone lampe „MiracleLamps“, poseduju oznaku austrijskog kvaliteta.

Prednosti proizvoda „MagicLinen“ firme Candol:
• tekstil za stol koji ne upija prljavštinu ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Austrija
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
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