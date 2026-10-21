Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Pregled informacija o
Candol je porodično preduzeće koje od 1989 predstavlja sinonim za kulturu obedovanja. Njihovi artikli iz sopstvene proizvodnje, tekstil za sto „MagicLinen“ i stone lampe „MiracleLamps“, poseduju oznaku austrijskog kvaliteta.
Candol je porodično preduzeće koje od 1989 predstavlja sinonim za kulturu obedovanja. Njihovi artikli iz sopstvene proizvodnje, tekstil za sto „MagicLinen“ i stone lampe „MiracleLamps“, poseduju oznaku austrijskog kvaliteta.
Prednosti proizvoda „MagicLinen“ firme Candol:
• tekstil za stol koji ne upija prljavštinu ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Austrija
2340 Mödling
Austrija