COMPACT Global GmbH
Pregled informacija o
COMPACT Global je svetski lider u proizvodnji sistema za izduvne gasove za gasne turbine. Osnova njihovog uspeha su progresivni razvoj u oblasti prigušenja zvuka, kao i u vođenju, blokadi i regulaciji izduvnih gasova velikih motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
COMPACT Global je svetski lider u proizvodnji sistema za izduvne gasove za gasne turbine. Osnova njihovog uspeha su progresivni razvoj u oblasti prigušenja zvuka, kao i u vođenju, blokadi i regulaciji izduvnih gasova velikih motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
COMPACT Global je porodično preduzeće za mašinogradnju ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Austrija
6890 Lustenau
Austrija