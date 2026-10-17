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COMPACT Global GmbH

Pregled informacija o

COMPACT Global je svetski lider u proizvodnji sistema za izduvne gasove za gasne turbine. Osnova njihovog uspeha su progresivni razvoj u oblasti prigušenja zvuka, kao i u vođenju, blokadi i regulaciji izduvnih gasova velikih motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

COMPACT Global je porodično preduzeće za mašinogradnju ...

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Austrija
+43557763357
office@compact-global.com
http://www.compact-global.com
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