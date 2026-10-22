Condor High Tech Parts GmbH
Pregled informacija o
Preduzeće CONDOR specijalizovalo se za nabavku delova rađenih na osnovu tehničkih crteža. Naše usluge sežu od projektovanja i razvoja preko izrade i kontrole kvaliteta do logistike.
Preduzeće CONDOR specijalizovalo se za nabavku delova rađenih na osnovu tehničkih crteža. Naše usluge sežu od projektovanja i razvoja preko izrade i kontrole kvaliteta do logistike.
Od sredine devedesetih godina Condor posluje i u Evropi. Vode brigu o klijentima na licu mesta i na taj način, po povoljnim cenama, ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Austrija
1110 Wien
Austrija