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Condor High Tech Parts GmbH

Pregled informacija o
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Preduzeće CONDOR specijalizovalo se za nabavku delova rađenih na osnovu tehničkih crteža. Naše usluge sežu od projektovanja i razvoja preko izrade i kontrole kvaliteta do logistike.

Od sredine devedesetih godina Condor posluje i u Evropi. Vode brigu o klijentima na licu mesta i na taj način, po povoljnim cenama, ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Austrija
+43133378210
+431333782150
office@condor.at
http://www.condor.at
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