COPA-DATA GmbH
Pregled informacija o
COPA-DATA predvodi svojom tehnologijom za ergonomična i visokodinamična procesna rešenja. Preduzeće je osnovano 1987. godine i razvija softver pod nazivom zenon za HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting i integrisane SPS-sisteme. Distribucija zenon-a se vrši u ceo svet. Zahvaljujući decentralizovanoj strukturi ...
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Glavno sedište
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Austrija
5020 Salzburg
Austrija
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Austrija
5020 Salzburg
Austrija