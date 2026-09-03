DrainBot GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – VAMA NA USLUZI ŠIROM SVETA

ADVANTAGE AUSTRIA, sa mrežom od oko 100 ispostava u više od 70 zemalja širom sveta, nudi austrijskim preduzećima i njihovim internacionalnim poslovnim partnerima širok spektar usluga. Ukupno oko 800 zaposlenih pružaju Vam podršku u pronalaženju pravih dobavljača i poslovnih partnera u Austriji. Svake godine organizujemo oko 800 manifestacija radi uspostavljanja poslovnih kontakata. Usluge ADVANTAGE AUSTRIA sežu od uspostavljanje kontakta sa austrijskim preduzećima u potrazi za uvoznicima, distributerima i trgovinskim zastupnicima, preko savetovanja o Austriji kao poslovno sedište do pružanja detaljnih informacija o nastupu na njenom tržištu.



ADVANTAGE AUSTRIA stvara internacionalne poslovne prilike time što proizvode i usluge austrijskih preduzeća promoviše širom sveta, time što preduzeća i organizacije van Austrije podržava pri izgradnji čvrstih veza sa austrijskim preduzećima i time što podstiče razmenu pametnih glava i inovacija iz Austrije sa svetom.



O OVOM PORTALU

www.advantageaustria.org je zvanični portal austrijske privrede za ceo svet. Ovde se predstavljaju austrijska preduzeća sa ciljem da uspostave i prošire svoju mrežu internacionalnih poslovnih veza. Stupite u kontakt sa našom lokalnom ispostavom ili pretražite na našem portalu ponude za sve privredne sektore.