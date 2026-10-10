E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Pregled informacija o
Hawle, porodično preduzeće osnovano 1948. godine, vodeće je na svetskom tržištu u proizvodnji vodovodnih armatura. Uz poštovanje evropskih normi, odnosno nadmašujući zahtevane standarde, grupacija Hawle Austria proizvodi dugovečne armature visokog kvaliteta za sisteme pitke i otpadne vode.
Hawle, porodično preduzeće osnovano 1948. godine, vodeće je na svetskom tržištu u proizvodnji vodovodnih armatura. Uz poštovanje evropskih normi, odnosno nadmašujući zahtevane standarde, grupacija Hawle Austria proizvodi dugovečne armature visokog kvaliteta za sisteme pitke i otpadne vode.
Jedinstvena 10-godišnja ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austrija
4840 Vöcklabruck
Austrija