EDTMAYER Systemtechnik GmbH
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Firma Edtmayer bavi se razvojem i proizvodnjom specijalnih postrojenja u oblasti procesnog inženjeringa, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i vodovodnih mreža i kanala.
Firma Edtmayer bavi se razvojem i proizvodnjom specijalnih postrojenja u oblasti procesnog inženjeringa, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i vodovodnih mreža i kanala.
Kao davalac kompletnih usluga, firma Edtmayer svojim sveobuhvatnim razumevanjem procesnog inženjeringa, uključujući i kompleksno ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
EDTMAYER Systemtechnik GmbH
Talpagasse 6
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija