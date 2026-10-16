EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Pregled informacija o
Kao svetski lider među proizvođačima, firma EVG se još od 1949. godine bavi razvojem i izgradnjom mašina i postrojenja za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža svih uobičajenih dimenzija prečnika žice i za preradu čeličnih šipki za beton..
Kao svetski lider među proizvođačima, firma EVG se još od 1949. godine bavi razvojem i izgradnjom mašina i postrojenja za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža svih uobičajenih dimenzija prečnika žice i za preradu čeličnih šipki za beton..
Postrojenja firme EVG se, po pravilu, prilagođavaju specifičnim zahtevima ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba
Austrija
8074 Raaba
Austrija