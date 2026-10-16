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EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.

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Kao svetski lider među proizvođačima, firma EVG se još od 1949. godine bavi razvojem i izgradnjom mašina i postrojenja za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža svih uobičajenih dimenzija prečnika žice i za preradu čeličnih šipki za beton..

Postrojenja firme EVG se, po pravilu, prilagođavaju specifičnim zahtevima ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- Gesellschaft m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba
Austrija
+4331640050
+433164005500
sales@evg.com
http://www.evg.com
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