Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
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Privredna grana
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Podružnice u toj zemlji
Felbermayr Transport and Lifting doo, Beograd
Ljubana Jednaka 1
11000 Belgrad
Srbija
11000 Belgrad
Srbija
Glavno sedište
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Neubaugasse 5
2326 Lanzendorf
Austrija
2326 Lanzendorf
Austrija
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Voralpenstraße 4
4600 Wels
Austrija
4600 Wels
Austrija
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 1
9020 Klagenfurt
Austrija
9020 Klagenfurt
Austrija