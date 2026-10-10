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Frauscher Sensortechnik GmbH

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Frauscher Sensortechnik nudi svojim klijentima iz sektora železnice širok spektar komponenti za pruge, koji su se globalno već višestruko dokazali, elektronske komponente visokog stepena pouzdanosti, inovativna softverska rešenja kao i „Life Cycle Service“ prilagođen potrebama kupca.

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austrija
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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