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FRIES Kunststofftechnik GmbH

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Fries se bavi proizvodnjom i razvojem široke lepeze inovativnih proizvoda za međunarodno tržište.

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19
6832 Sulz
Austrija
+4355224935
+4355224935209
info@fries.at
http://www.fries-kt.com
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