H+H SYSTEM GmbH
Pregled informacija o
H+H SYSTEM pregledno i štedeći prostor raspoređuje lekove, laboratorijsku opremu i razne druge sitne delove. Fleksibilni elementi mogu jednostavno i brzo da se pomeraju i, za razliku od krutih sistema, odmah se prilagođavaju raspoloživom prostoru.
H+H SYSTEM pregledno i štedeći prostor raspoređuje lekove, laboratorijsku opremu i razne druge sitne delove. Fleksibilni elementi mogu jednostavno i brzo da se pomeraju i, za razliku od krutih sistema, odmah se prilagođavaju raspoloživom prostoru.
H+H isporučuje aluminijumske fioke po meri koje mogu odmah da se ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austrija
5350 Strobl
Austrija