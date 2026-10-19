Handl Tyrol GmbH
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Već više od 115 godina tradicionalno porodično preduzeće iz Tirola HANDL TYROL predstavlja sinonim za specijalitete kao što su fine pršute, slanina, sveže kobasice i pečenja vrhunskog kvaliteta. Originalni tirolski specijaliteti firme HANDL TYROL i danas se proizvode na tradicionalan način po starim recepturama, sa ...
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Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Handl Tyrol GmbH
Bundesstraße 33
6551 Pians
Austrija
6551 Pians
Austrija
Handl Tyrol GmbH
Saurs 45
6491 Schönwies
Austrija
6491 Schönwies
Austrija