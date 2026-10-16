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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

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Prošlost i sadašnjost, umetnost i užitak – doživite poseban ugođaj koji vam pruža vrhunski hotel u srcu Beča. Hotel Ambassador, bogat tradicijom, nalazi se u istorijskom centru grada, između trga Štefansplac (Stephansplatz) i Državne opere i predstavlja idelanu polaznu tačku za posetioce Beča.

Prostrane i ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austrija
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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