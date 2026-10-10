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ILF Consulting Engineers

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Grupacija ILF je na međunarodnom tržištu aktivno i u potpunosti nezavisno preduzeće za inženjering i savetovanje, koje svojim klijentima pruža podršku pri uspešnoj realizaciji tehnički zahtevnih i složenih industrijskih i infrastrukturnih projekata.

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