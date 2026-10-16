IMR Fabrikautomation GmbH
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Inženjering mašina, građevinskih grupa i komponenata, hardverski i softverski inženjering, uslužna proizvodnja, montaža, trgovina mašinskim komponentama, logistika, automatizacija celokupnog proizvodnog procesa.
Inženjering mašina, građevinskih grupa i komponenata, hardverski i softverski inženjering, uslužna proizvodnja, montaža, trgovina mašinskim komponentama, logistika, automatizacija celokupnog proizvodnog procesa.
Sa standardnim modulima za sortiranje i dopremanje, transport i spajanje transportnih sistema, kao i ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
IMR Fabrikautomation GmbH
Jessenigstraße 4
9220 Velden am Wörther See
Austrija
9220 Velden am Wörther See
Austrija