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IMR Fabrikautomation GmbH

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Inženjering mašina, građevinskih grupa i komponenata, hardverski i softverski inženjering, uslužna proizvodnja, montaža, trgovina mašinskim komponentama, logistika, automatizacija celokupnog proizvodnog procesa.

Sa standardnim modulima za sortiranje i dopremanje, transport i spajanje transportnih sistema, kao i ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

IMR Fabrikautomation GmbH
Jessenigstraße 4
9220 Velden am Wörther See
Austrija
+4342744100131
+434274410040
office@imr-fabrikautomation.com
http://www.imr-fabrikautomation.com
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