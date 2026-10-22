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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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JOANNEUM RESEARCH se bavi razvojem rešenja i tehnologija za privredu i industriju, a za širok spektar privrednih sektora, sprovodeći istaknuta naučna istraživanja na međunarodnom nivou.

Privredna grana

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