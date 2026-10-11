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MEIKO Clean Solutions Austria GmbH

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MEIKO nudi čista rešenja za sve.
Pranje, čišćenje i dezinfekcija - tu je MEIKO u svom elementu.
Od mašine za pranje čaša do automatizovanih složenih postrojenja za pranje posuđa sa transportnom trakom. Od tehnike za pranje posuđa i sterilizaciju za bolnice preko tehnike za zaštitu disajnih organa, pa sve do ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3
1230 Wien
Austrija
+43169920390
+431699203923
office@meiko.at
http://www.meiko.at
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