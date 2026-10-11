MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Pregled informacija o
MEIKO nudi čista rešenja za sve.
MEIKO nudi čista rešenja za sve.
Pranje, čišćenje i dezinfekcija - tu je MEIKO u svom elementu.
Od mašine za pranje čaša do automatizovanih složenih postrojenja za pranje posuđa sa transportnom trakom. Od tehnike za pranje posuđa i sterilizaciju za bolnice preko tehnike za zaštitu disajnih organa, pa sve do ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija