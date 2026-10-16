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Royal Beverages AG i.A.

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Firma N.A.B. FELIS AG specijalizovana je za proizvodnju gaziranih pića visoke klase sa HALAL sertifikatom.
FELLINGER ROYAL je potpuno nov tip luksuznog napitka, kreiran za zahtevne konzumente i hedoniste koji žive ovde i sada na „svoj način".

PURE: postojano prenosi intenzivnu energiju odabranog grožđa, milovanog ...

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Royal Beverages AG i.A.
Gahberggasse 9
4861 Schörfling am Attersee
Austrija
+43766280788
+4376628078888
info@twisst-mocktails.com
http://www.twisst-mocktails.com
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