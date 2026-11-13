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Hexagon | NEXTSENSE

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NEXTSENSE je tehnološki lider na svetskom tržištu koji je razvio patent za CALIPRI-princip. Ovo beskontaktno merenje profila i površina uz automatizovanu korekciju nagiba i okreta u potpunosti eliminiše uticaj korisnika.

Takvi mobilni i stacionarni sistemi za merenje i proveru koriste se za procenu procepa na ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austrija
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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