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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

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Austrijska kontrolna banka ( OeKB) je zvanična agencija Austrije za kreditiranje izvoza ( ECA) koja pruža podršku austrijskim izvoznicima i njihovim inostranim klijentima.

OeKB nudi dugoročna finansiranja pri kupovini austrijskih investicionih dobara, a uz vrlo privlačne kamate. Klijent time dobija atraktivan paket ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austrija
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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