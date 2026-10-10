Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Pregled informacija o
Austrijska kontrolna banka ( OeKB) je zvanična agencija Austrije za kreditiranje izvoza ( ECA) koja pruža podršku austrijskim izvoznicima i njihovim inostranim klijentima.
Austrijska kontrolna banka ( OeKB) je zvanična agencija Austrije za kreditiranje izvoza ( ECA) koja pruža podršku austrijskim izvoznicima i njihovim inostranim klijentima.
OeKB nudi dugoročna finansiranja pri kupovini austrijskih investicionih dobara, a uz vrlo privlačne kamate. Klijent time dobija atraktivan paket ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija