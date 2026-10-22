Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
1010 Wien
Austrija
4021 Linz
Austrija
Profil preduzeća
Austrijsko porodično preduzeće Plasser & Theurer već više od sedam decenija definiše standarde u izgradnji železničkih pruga. Kao pionir u oblasti železničke infrastrukture, isporučilo je do sada 17.800 mašina u 110 zemalja. Sektor mašina pokriva skoro sve radne procese koje su potrebne za održavanje, rekonstrukciju kao i izgradnju novih železničkih pruga. Uz pomoć 22 partnerska preduzeća obezbeđen je globalni korisnički servis za održavanje proizvoda tokom njegovog višedecenijskog životnog ciklusa. Jednostavno rukovanje. Zahvaljujući primeni veštačke inteligencije, rešenjima „s kraja na kraj“ i ekološkom pogonu, nove ponude se odlikuju jednostavnim načinom rukovanja.
Poslovne prilike
Izvoz mašina za železničke saobraćajnice
Plasser & Theurer nudi mašine i mašinske sisteme za izgradnju i održavanje železničkih pruga:
- Nabijanje
- Prostiranje šljunka i ravnjanje
- Stabilizacija i nabijanje
- Čišćenje i priprema planuma pruge
- Poboljšanje planuma
- Logistika materijala
- Rekonstrukcija železničkih pruga i izgradnja novih
- Remont i novogradnja skretnica
- Mobilna obrada šina
- Merenja
- Elektrifikacija pruge
- Održavanje pruga pomoću drezine
- Specifični zadaci