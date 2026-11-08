Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems nudi visokoprofitabilan sistem od prefabrikovanih elemenata, koji se isplati za vrlo kratko vreme . Visokokvalitetni zidni elementi mogu biti efikasno i rentabilno proizvedeni od opeke, krečnjaka, gaziranog betona, betonskih blokova ili drugih mineralnih građevinskih materijala.
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Glavno sedište
4600 Wels
Austrija
Profil preduzeća
Redblocsystems nudi visokoprofitabilan sistem od prefabrikovanih elemenata, koji se isplati za vrlo kratko vreme . Visokokvalitetni zidni elementi mogu biti efikasno i rentabilno proizvedeni od opeke, krečnjaka, gaziranog betona, betonskih blokova ili drugih mineralnih građevinskih materijala.
Prednosti:
- dokazana tehnologija prefabrikovanih elemenata
- pravovremena izrada
- visok kvalitet i pedantnost
- precizno iskrojeni elementi (kosine krova, prozori itd.)
- kratko vreme izgradnje
- pregledni troškovi
- moguća je izgradnja svih vrsta zgrade
Redblocsystems spaja najveće prednosti masivne gradnje - kao što su kvalitet stanovanja, održivost kao i toplotna i zvučna izolacija – sa najistaknutijom osobinom montažne gradnje, a to je povećanje energetske efikasnosti.
Poslovne prilike
BUDUĆNOST U GRADNJI. EFIKASNO I POTPUNO AUTOMATIZOVANO.
Redblocsystems nudi kupcima polu ili potpuno automatizovana postrojenja za izradu gotovih zidnih elemenata po principu „ključ u ruke“. Gotovi elementi se izrađuju po meri kupca. Svi vanredni elementi kao što je kosina krova, kablovske i druge kanalice, otvori za prozore i vrata izrađuju se u automatizovanom postupku.
Redblocsystems raspolaže neophodnim građevinsko-tehničkim dozvolama i nudi u okviru licence i svoje stručno znanje. Redblocsystems je rešenje za budućnost po pitanju nestašice radne snage, a povećava produktivnost pri gradnji.
Targetirana grupa su proizvođači građevinskog materijala i građevinska preduzeća.