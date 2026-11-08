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Redbloc | Redblocsystems GmbH

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Redblocsystems nudi visokoprofitabilan sistem od prefabrikovanih elemenata, koji se isplati za vrlo kratko vreme . Visokokvalitetni zidni elementi mogu biti efikasno i rentabilno proizvedeni od opeke, krečnjaka, gaziranog betona, betonskih blokova ili drugih mineralnih građevinskih materijala.

Traži se: Klijent

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Austrija
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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O preduzeću

Profil preduzeća

Redblocsystems nudi visokoprofitabilan sistem od prefabrikovanih elemenata, koji se isplati za vrlo kratko vreme . Visokokvalitetni zidni elementi mogu biti efikasno i rentabilno proizvedeni od opeke, krečnjaka, gaziranog betona, betonskih blokova ili drugih mineralnih građevinskih materijala.

Prednosti:
- dokazana tehnologija prefabrikovanih elemenata
- pravovremena izrada
- visok kvalitet i pedantnost
- precizno iskrojeni elementi (kosine krova, prozori itd.)
- kratko vreme izgradnje
- pregledni troškovi
- moguća je izgradnja svih vrsta zgrade

Redblocsystems spaja najveće prednosti masivne gradnje - kao što su kvalitet stanovanja, održivost kao i toplotna i zvučna izolacija – sa najistaknutijom osobinom montažne gradnje, a to je povećanje energetske efikasnosti.

Fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Poslovne prilike

Poslovne prilike

BUDUĆNOST U GRADNJI. EFIKASNO I POTPUNO AUTOMATIZOVANO.

Redblocsystems nudi kupcima polu ili potpuno automatizovana postrojenja za izradu gotovih zidnih elemenata po principu „ključ u ruke“. Gotovi elementi se izrađuju po meri kupca. Svi vanredni elementi kao što je kosina krova, kablovske i druge kanalice, otvori za prozore i vrata izrađuju se u automatizovanom postupku.

Redblocsystems raspolaže neophodnim građevinsko-tehničkim dozvolama i nudi u okviru licence i svoje stručno znanje. Redblocsystems je rešenje za budućnost po pitanju nestašice radne snage, a povećava produktivnost pri gradnji.

Targetirana grupa su proizvođači građevinskog materijala i građevinska preduzeća.

fotografija proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH