SANLAS Holding GmbH
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Sanlas Holding GmbH se ubraja u najznačajnije pružaoce zdravstvenih usluga u Austriji, a bavi se vođenjem 12 medicinskih ustanova i dva hotela.
Sanlas Holding GmbH se ubraja u najznačajnije pružaoce zdravstvenih usluga u Austriji, a bavi se vođenjem 12 medicinskih ustanova i dva hotela.
Sanlas Holding GmbH međunarodnim pacijentima nudi kompletnu uslugu pre, u toku i posle boravka ( zahtev za vizu, prevodi itd.)
Usluge obuhvataju neurološku, ortopedsku i ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija