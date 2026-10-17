Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativno austrijsko preduzeće koje se bavi obukom i usavršavanjem instruktora za skijanje i snowboard, razvojem projekata vezanih za zimske sportove i savetovanjem u oblasti zimskog turizma.

Pretežne delatnosti:

• Austrijske obuke za instruktore skijanja i snowboarda na nemačkom i engleskom jeziku

• Savetovanje i razvoj projekata za promociju zimskih sportova

• Alternativni koncepti za razvoj zimskih sportova u urbanim sredinama

• Obuke u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera

Kao kompetentni partner sa 50 godina iskustva u svetu zimskih sportova, kvalitet i strastvena posvećenost su nam u saradnji sa našim projektnim partnerima na prvom mestu.



Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy