Stoelzle Oberglas GmbH
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Preduzeće Oberglas-GmbH je deo grupacije Stölzle-Glas, a specijaliziralo se za izradu estetskog i funkcionalnog stonog posuđa od stakla, izrađenog soda/kreč tehnologijom.
Preduzeće Oberglas-GmbH je deo grupacije Stölzle-Glas, a specijaliziralo se za izradu estetskog i funkcionalnog stonog posuđa od stakla, izrađenog soda/kreč tehnologijom.
Za vinsku i pivsku industriju, hoteljerstvo i gastronomiju Oberglas je jedan od najkompetentnijih dobavljača za pivske krigle, bokale za vodu i ...
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Glavno sedište
Stoelzle Oberglas GmbH
Fabriksstraße 11
8580 Köflach
Austrija
8580 Köflach
Austrija
Stoelzle Oberglas GmbH
Keißlergasse 26
1140 Wien
Austrija
1140 Wien
Austrija