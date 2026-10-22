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Tiroler Rohre GmbH

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Preduzeće Tiroler Rohre GmbH (TRM) se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom visokokvalitetnih cevi i šipova od duktilnog liva za vodosnabdevanje kao i za specijalne projekte niskogradnje.

Traži se: Klijent

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Austrija
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O preduzeću

Profil preduzeća

Preduzeće Tiroler Rohre GmbH (TRM) se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom visokokvalitetnih cevi i šipova od duktilnog liva za vodosnabdevanje kao i za specijalne projekte niskogradnje.

Proizvodi su visokih performansi, postojani i otporni, a posebno se odlikuju svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilno-livenog gvožđa i s obzirom na stručnost u primeni ovih proizvoda, Tiroler Rohre GmbH je u mogućnosti da odgovori i na zahtevne izazove.

Polja primene duktilnih sistema cevi su raznovrsna:
• snabdevanje vodom za piće
• zbrinjavanje otpadnih voda
• cevodovi za turbine
• postrojenja za veštačko osnežavanje
• cevi za protivpožarna sredstva
• polaganje cevi bez kopanja

Poslovne prilike

Poslovne prilike

Visokokvalitetni sistemi za vodosnabdevanje i cevovodni sistemi od duktilnog liva

Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno preduzeće iz srca Alpa, traži nove poslovne partnere i planira proširenje poslovanja u sledećim oblastima:

• snabdevanje vodom za piće i odvođenje otpadnih voda
• tehnologije ugradnje bez kopanja
• tehničko osnežavanja
• male hidroelektrane
• protivpožarni sistemi
• rudarstvo

Ciljevi: Sticanje novih poslovnih partnera

Za dodatne informacije, bismo zamolili da se obratite:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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