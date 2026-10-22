Tiroler Rohre GmbH
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Glavno sedište
6060 Hall in Tirol
Austrija
Profil preduzeća
Preduzeće Tiroler Rohre GmbH (TRM) se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom visokokvalitetnih cevi i šipova od duktilnog liva za vodosnabdevanje kao i za specijalne projekte niskogradnje.
Proizvodi su visokih performansi, postojani i otporni, a posebno se odlikuju svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilno-livenog gvožđa i s obzirom na stručnost u primeni ovih proizvoda, Tiroler Rohre GmbH je u mogućnosti da odgovori i na zahtevne izazove.
Polja primene duktilnih sistema cevi su raznovrsna:
• snabdevanje vodom za piće
• zbrinjavanje otpadnih voda
• cevodovi za turbine
• postrojenja za veštačko osnežavanje
• cevi za protivpožarna sredstva
• polaganje cevi bez kopanja
Poslovne prilike
Visokokvalitetni sistemi za vodosnabdevanje i cevovodni sistemi od duktilnog liva
Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno preduzeće iz srca Alpa, traži nove poslovne partnere i planira proširenje poslovanja u sledećim oblastima:
• snabdevanje vodom za piće i odvođenje otpadnih voda
• tehnologije ugradnje bez kopanja
• tehničko osnežavanja
• male hidroelektrane
• protivpožarni sistemi
• rudarstvo
Ciljevi: Sticanje novih poslovnih partnera