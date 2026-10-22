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voestalpine Böhler Welding CEE GmbH

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Preduzeće voestalpine Böhler Welding (nekadašnji Böhler Welding Group) je zastupljeno u 28 zemalja sveta u vidu 40 podružnica, Delom neposredno, a delom putem mreže od preko 1.000 izabranih distributera, ovo preduzeće uslužuje svoje klijente u preko 150 država. Sa preko 2.200 stručnjaka preduzeće nudi stručno ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

voestalpine Böhler Welding CEE GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Austrija
+4350304264046
welding.austria@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/welding
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