voestalpine Böhler Welding CEE GmbH
Pregled informacija o
Preduzeće voestalpine Böhler Welding (nekadašnji Böhler Welding Group) je zastupljeno u 28 zemalja sveta u vidu 40 podružnica, Delom neposredno, a delom putem mreže od preko 1.000 izabranih distributera, ovo preduzeće uslužuje svoje klijente u preko 150 država. Sa preko 2.200 stručnjaka preduzeće nudi stručno ...
Privredna grana
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
voestalpine Böhler Welding CEE GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Austrija
8605 Kapfenberg
Austrija