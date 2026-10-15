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voestalpine Rail Technology GmbH

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voestalpine Schienen GmbH, podružnica divizije „Metal Engineering“ koncerna voestalpine AG, je najveći proizvođač šina u Evropi.

Zasnovano na inovativnim proizvodnim tehnologijama i najširoj ponudi čeličnih šina standardnog i premijum kvaliteta ( ključujujći šine sa ojačanom glavom pomoću procesa HSH® ), ovo ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Austrija
+435030426
+4350304664981
info.schienen@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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