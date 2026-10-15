voestalpine Rail Technology GmbH
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voestalpine Schienen GmbH, podružnica divizije „Metal Engineering“ koncerna voestalpine AG, je najveći proizvođač šina u Evropi.
voestalpine Schienen GmbH, podružnica divizije „Metal Engineering“ koncerna voestalpine AG, je najveći proizvođač šina u Evropi.
Zasnovano na inovativnim proizvodnim tehnologijama i najširoj ponudi čeličnih šina standardnog i premijum kvaliteta ( ključujujći šine sa ojačanom glavom pomoću procesa HSH® ), ovo ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Austrija
8700 Leoben
Austrija