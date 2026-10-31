Worldline Austria GmbH
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Worldline, sa preko 9400 zaposlenih, usredsređen je na tri osnovne delatnosti: trgovačke usluge ( Merchant Services), usluge mobilnosti (Mobility) i elektronskih transakcija (e-transactional Service) kao i na finansijske usluge.
Worldline, sa preko 9400 zaposlenih, usredsređen je na tri osnovne delatnosti: trgovačke usluge ( Merchant Services), usluge mobilnosti (Mobility) i elektronskih transakcija (e-transactional Service) kao i na finansijske usluge.
Na polju mobilnosti nudimo globalno CIS-rešenja (Cargo Information System) za obračun ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Worldline Austria GmbH
Siemensstraße 92
1210 Wien
Austrija
1210 Wien
Austrija