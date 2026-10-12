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 Austrija kao atraktivna lokacija za glavno sedište međunarodnih preduzeća

Infrastruktura, kvalitet života i bezbednost – sa strateškog stanovišta i iz dugoročne perspektive, mnogo toga govori u prilog komandnom centru u srcu Evrope.
skyscrapers in Vienna © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Japanski tehnološki koncern Canon proširuje svoju organizacionu strukturu u Evropi. Novi region obuhvata 26 zemalja u srednjoj i istočnoj Evropi, centralnoj Aziji, na Kavkazu i u istočnom Mediteranu. Njihovim poslovnim aktivnostima ubuduće će se upravljati iz Beča.

Canon ni izdaleka nije jedina međunarodna kompanija koja je prepoznala prednosti austrijske prestonice: centralni položaj, međunarodna povezanost, ekonomska stabilnost i dostupnost tržišta u srednjoj i istočnoj Evropi dopunjuju spisak prednosti na strani kompanija. Iz ugla zaposlenih, dodatne prednosti ove lokacije su visok kvalitet života, primereni životni troškovi, međunarodno okruženje i bezbednost.

Prema studiji Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovanje (Vienna University of Economics and Business), više od četvrtine svih upravnih sedišta u Austriji pripada kompanijama izvan Austrije. Evidentirano je više od 450 međunarodnih upravnih sedišta, a od toga se dobrih 40% nalazi u Beču. Među matičnim kompanijama nalaze se zvučna imena kao što su Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens ili BMW Group, koja se uzdaju u „žilu kucalicu“ usred Evrope.

Geografska blizina sedišta u Austriji pokazala se kao naročito korisna za kompanije iz susednih zemalja, poput Nemačke i Švajcarske. Upravo zato ove dve zemlje zauzimaju prvo i drugo mesto na listi deset zemalja iz kojih potiče najveći broj stranih matičnih kompanija.

Međutim, osnivanje sedišta u Austriji ne isplati se samo evropskim kompanijama: SAD zauzimaju treće mesto, a Japan sedmo. Kompanijama sa neevropskih tržišta pripada 17% upravnih sedišta iz ovog rangiranja zemalja. To naglašava opštu privlačnost strateškog položaja "komandnog centra" u Austriji.

Bilo da je reč o regionalnom udruživanju, upravljanju poslovnim segmentom, prekograničnom centru za saradnju ili nečem sličnom, Austrija je odlično sedište za međunarodno poslovanje.

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